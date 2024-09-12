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Дружина Остапчука розсекретила, скільки аліментів ведучий платить колишній на двох дітей

Дружина Остапчука розсекретила, скільки аліментів ведучий платить колишній на двох дітей

Володимир Остапчук з Катериною Полтавською та Олена Войченко / Фото: instagram.com/poka.tya

Також Катерина Полтавська розповіла про знайомство з батьками чоловіка.

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука розкрила суму аліментів, яку він платить щомісяця колишній Олені Войченко.

Так, в експодружжя є двоє спільних дітей – 11-річна Емілія та 6-річний Еван. Вони нині разом із мамою живуть у Канаді. Щомісяця Володимир Остапчук сплачує на дітей аліменти. Як розповіла у своєму Instagram Катерина Полтавська, за законом чоловік має платити дітям щомісяця 30 тисяч гривень. Володимир Остапчук же переказує синові та доньці 30-50 тисяч гривень.

"За законом має платити 30 тисяч гривень. Платить 30-50 тисяч гривень щомісяця", - говорить блогерка.

Допис дружини Володимира Остапчука / © instagram.com/poka.tya
Допис дружини Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Катерина Полтавська також пригадала знайомство з батьками чоловіка. З татом Володимира Остапчука блогерка познайомилася через два місяці після початку їхніх стосунків, а от з мамою - через пів року. Обраниця ведучого говорить, що це пов'язано з тим, що рідна людина чоловіка перебувала в іншій країні. А от про роман з молодою коханою Володимир Остапчук батькам розповів одразу ж.

"Розповів одразу. Десь через тиждень. А познайомилася я спочатку з батьком у грудні 2022 року (почали зустрічатися в жовтні), а з мамою – у квітні 2023-го (на момент, коли знайомилася з татом, мама була не в Україні)", - поділилася блогерка.

Допис дружини Володимира Остапчука / © instagram.com/poka.tya
Допис дружини Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, нещодавно дружина Володимира Остапчука ділилася подробицями своєї вагітності. Зокрема, Катерина Полтавська розсекретила, скільки кіло вже набрала.

Володимир Остапчук з дружиною повідомили стать майбутньої дитини

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