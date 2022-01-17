Дружина Остапчука розсекретила, скільки грошей витрачає на місяць

Нотаріусиня витрачає здебільшого свої кошти.
Дружина українського шоумена Володимира Остапчука – Христина – поговорила на тему фінансів.
Зокрема, обраниця ведучого в Instagram-stories розсекретила, скільки грошей витрачає на місяць. Як розповіла Христина, ця сума може бути різною. Втім, зазвичай вона витрачає 50-60 тис гривень.
"Загалом, на місяць я витрачаю на всі свої платежі та витрати, за які відповідаю я, то 50-60 тис гривень. Іноді ця сума може бути меншою, а якщо я купую речі, то може бути і більшою", - поділилася кохана Володимира.
Зазначимо, Христина працює нотаріусинею, тому здебільшого витрачає свої кошти.
Дружина Остапчука раніше розповіла, що купує продукти, оплачує комунальні послуги, а також паркомісце. Окрім цього, вона намагається відкласти певну суму. Також зірка робить різні сюрпризи для чоловіка.
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