Дружина Остапчука розсекретила, скільки грошей витрачає на місяць

Нотаріусиня витрачає здебільшого свої кошти.

Дружина українського шоумена Володимира Остапчука – Христина – поговорила на тему фінансів.

Зокрема, обраниця ведучого в Instagram-stories розсекретила, скільки грошей витрачає на місяць. Як розповіла Христина, ця сума може бути різною. Втім, зазвичай вона витрачає 50-60 тис гривень.

Христина Горняк розповіла, скільки грошей витрачає / instagram.com/kristygor

"Загалом, на місяць я витрачаю на всі свої платежі та витрати, за які відповідаю я, то 50-60 тис гривень. Іноді ця сума може бути меншою, а якщо я купую речі, то може бути і більшою", - поділилася кохана Володимира.

Зазначимо, Христина працює нотаріусинею, тому здебільшого витрачає свої кошти.

Христина Горняк розповіла, на що витрачає гроші / instagram.com/kristygor

Дружина Остапчука раніше розповіла, що купує продукти, оплачує комунальні послуги, а також паркомісце. Окрім цього, вона намагається відкласти певну суму. Також зірка робить різні сюрпризи для чоловіка.

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