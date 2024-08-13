Дружина Остапчука розсекретила, яке ім'я обрала для сина та чи буде на пологах чоловік

Також Катерина Полтавська зізналась, коли вони з шоуменом планують відсвяткувати весілля.

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука продовжує ділитися, як минає її вагітність.

Цього разу блогерка Катерина Полтавська розсекретила, яке вони ім'я обрали для малюка. Загалом, як раніше ділилася обраниця шоумена, вона з цим давно вже визначилася. Подружжя планує назвати сина Тимофієм.

"Наш Тім! Тимофій! Приїхали подивитися на малюка. У нього вже відео більше, ніж у нас", - поділилася Катерина.

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/poka.tya

Також дружина Остапчука розсекретила, чи буде на пологах присутній чоловік. Зокрема, подружжя вже все вирішило. За словами Катерини, вони обрали партнерські пологи, іншого варіанту закохані не розглядали.

"Так (у нас будуть партнерські пологи). У цьому питанні інших варіантів бути не може для мене", - зізналась Полтавська.

Допис дружини Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

До речі, Володимир Остапчук офіційно одружений. Утім, весілля з Катериною Полтавською не святкував. Блогерка пояснила, що наразі для них це не на часі. Тим не менш, весіллю бути, щоправда, через декілька років.

"Ми розписані, а весілля плануємо відсвяткувати через декілька років", - поділилася блогерка.

Допис дружини Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, наразі дружина Володимира Остапчука перебуває на шостому місяці вагітності. Нещодавно Катерина Полтавська розсекретила, на яку дату в неї заплановані пологи.

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