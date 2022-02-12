Дружина Остапчука у бікіні показала, як відпочиває на Мальдівах без коханого

Дружина Остапчука у бікіні показала, як відпочиває на Мальдівах без коханого

Пара планувала відпустку разом, але у телеведучого змінилися плани.

Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука – Христина – показала, як відпочиває на Мальдівах без коханого.

Подружжя запланувало спільну відпустку ще півроку тому, але у шоумена змінилися плани. Тому в подорож вирушила сама нотаріусиня.

instagram.com/vova_ostapchuk

У фотоблогу обраниця зірки показала, як проводить час. Так, після тривалого перельоту Христина вирішила декілька годин поспати, а потім одягнула купальник та пішла до басейну у своєму номері.

instagram.com/kristygor

Також Остапчук похизувалася стрункістю у бікіні перед дзеркалом. Дружина знаменитості поділилася планами на день. Так, сьогодні вона не зрадить своєму правилу та розпакує валізи і збереться на велопрогулянку островом.

instagram.com/kristygor

Христина пообіцяла спамити мальдівським контентом, оскільки на острові їй хочеться фотографувати усе, настільки там красиво.

Читайте також: