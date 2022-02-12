Дружина Остапчука у бікіні показала, як відпочиває на Мальдівах без коханого

Пара планувала відпустку разом, але у телеведучого змінилися плани.
Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука – Христина – показала, як відпочиває на Мальдівах без коханого.
Подружжя запланувало спільну відпустку ще півроку тому, але у шоумена змінилися плани. Тому в подорож вирушила сама нотаріусиня.
У фотоблогу обраниця зірки показала, як проводить час. Так, після тривалого перельоту Христина вирішила декілька годин поспати, а потім одягнула купальник та пішла до басейну у своєму номері.
Також Остапчук похизувалася стрункістю у бікіні перед дзеркалом. Дружина знаменитості поділилася планами на день. Так, сьогодні вона не зрадить своєму правилу та розпакує валізи і збереться на велопрогулянку островом.
Христина пообіцяла спамити мальдівським контентом, оскільки на острові їй хочеться фотографувати усе, настільки там красиво.
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