Дружина Остапчука у червоній мінісукні засвітила оголені стрункі ноги

Христина описала, чому прекрасно бути жінкою.

Дружина шоумена Володимира Остапчука Христина Горняк потішила шанувальників серією нових гарних знімків.

Не так давно нотаріусиня взяла участь у зніманнях, під час яких приміряла ефектну червону мінісукню зі звабливим вирізом у зоні декольте. Грайливий образ Горняк доповнила чорними лакованими чобітками.

instagram.com/kristygor

Під фото Христина зазначила, що жінкою бути прекрасно і пояснила чому.

"Скільки сили в нас ніжних! Скільки ідей та планів! Скільки енергії – ну не кайф?! Сьогодні вранці мій чоловік зайшовши до ванної сказав: "Господи, щоранку фарбуватися - це ж як втомлює…" а я думаю, що може і втомлює, але щось у цьому є! Одягнув гарну, яскраву сукню, чобітки на голі ніжки і все… і питання вирішуються швидше та увага навколо і сама почуваєшся богинею!" – зазначила Горняк.

instagram.com/kristygor

Чоловік дівчини Володимир Остапчук не залишив пост дружини без уваги та прокоментував його так: "На обкладинку журналу – негайно!".

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