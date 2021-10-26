Дружина Остапчука у мінісукні та ботфортах влаштувала еротичний фотосет

Христина показала, що може бути різною.

Дружина шоумена Володимира Остапчука Христина показалася прихильникам з нового боку.

Так, на сторінці в Instagram дівчина розмістила гаряче відео, зняте під час одного з нещодавніх фотосетів. У ролику обраниця ведучого постає у короткій чорній сукні та височенних ботфортах на підборах. Волосся пані Остапчук зібране у пучок.

Христина сидить на кубі та грайливо задирає ніжку до гори.

"А чом би й ні? Люблю свої різні сторони! Буваю суворою та діловою в роботі, буваю кокеткою в барі, буваю зосередженою під перегляд серіалу, а буває ось такою – з чортиками та вогниками в очах! Зі мною ніколи не скучить коханий!" – впевнено заявила Христина.

Підписники сторінки коханої Остапчука зазначили, що вона дуже багатогранна і саме такою має бути справжня жінка.

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