Дружина Остапчука у шкіряній мінісукні спокусливо розсунула стрункі ніжки

Христина захопила новим зухвалим кадром.
Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука – Христина – спричинила фурор в Мережі новим спокусливим кадром.
У своєму Instagram нотаріусиня розмістила світлину, на які позувала, сидячи на білому кубі, у чорній шкіряній мінісукні. Вбрання підкреслило струнку фігуру та бюст обраниці зірки. Блогерка зібрала волосся, одягнула ботфорти, масивне намисто та годинник. У кадрі Остапчук спокусливо розсунула ніжки.
"Якщо порушувати "правила", то критика неминуча! Але, як на мене, то в цьому і є свобода! Кого в мене тут більше, тих, хто живе за правилами соціуму, чи тих, хто "дозволяє" собі бути невеликим "порушником"? А, зізнавайтеся?!" — звернулася Христина до фоловерів.
У відповідь ошелешені підписники засипали Христину компліментами. Зокрема, вони писали, що блогерка дуже сексуальна.
- Сексуаліті жінка, яка запалює
- Фото просто вогонь
- Сексі
- Фантастична жінка
- Розкішна
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