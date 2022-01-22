Дружина Остапчука у шкіряній мінісукні спокусливо розсунула стрункі ніжки

Христина захопила новим зухвалим кадром.

Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука – Христина – спричинила фурор в Мережі новим спокусливим кадром.

У своєму Instagram нотаріусиня розмістила світлину, на які позувала, сидячи на білому кубі, у чорній шкіряній мінісукні. Вбрання підкреслило струнку фігуру та бюст обраниці зірки. Блогерка зібрала волосся, одягнула ботфорти, масивне намисто та годинник. У кадрі Остапчук спокусливо розсунула ніжки.

Христина Остапчук / instagram.com/kristygor

"Якщо порушувати "правила", то критика неминуча! Але, як на мене, то в цьому і є свобода! Кого в мене тут більше, тих, хто живе за правилами соціуму, чи тих, хто "дозволяє" собі бути невеликим "порушником"? А, зізнавайтеся?!" — звернулася Христина до фоловерів.

У відповідь ошелешені підписники засипали Христину компліментами. Зокрема, вони писали, що блогерка дуже сексуальна.

Сексуаліті жінка, яка запалює

Фото просто вогонь

Сексі

Фантастична жінка

Розкішна

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