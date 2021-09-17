Дружина Остапчука в елегантній сукні з глибоким декольте зачарувала образом

Вбрання неабияк личило Христині.

Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк, яка нещодавно розповіла, чи бачиться вона з дітьми чоловіка, зачарувала своїм елегантним образом.

Так, Христина днями побувала на церемонії вручення National Bloggers Awards. На захід зірка одягла чорну елегантну сукню з глибоким декольте, яка неабияк підкреслила її струнку фігуру. Христина й сама зізнається, що вбрання ідеально їй личило. У ці сукні вона відчувала себе "зіркою Голлівуду".

Христина Горняк в чорній сукні / instagram.com/kristygor

"У своїй шикарній вечірній сукні, яка мені ідеально личила, хоч і була зшита без єдиної примірки (уявляєте, що таке буває?), а тільки за мірками, я відчувала себе зіркою Голлівуду! Корсет і рукавички з каменів Swarovski додали ще більше блиску цьому вечору!" - поділилась Христина.

Христина Горняк та Володимир Остапчук / instagram.com/kristygor

Окрім цього, днями зірка влаштувала вечірку на честь офіційного запуску свого власного мотиваційного проєкту ORA.

Для цього заходу Христина обрала не менш ефектне вбрання. Зірка красувалася в червоній елегантній сукні, яка неабияк їй личила. Також знаменитість доповнила свій образ легким макіяжем.

Христина Горняк в червоній сукні / instagram.com/kristygor

Нагадаємо, своїм луком на National Bloggers Awards здивувала й alyona alyona. Альона одягла чорний костюм з широкими штанами та піджаком з вирізами на руках, а під нього – короткий топ.

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