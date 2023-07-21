Дружина Остапчука відповіла, чи планують вони відсвяткувати весілля і як ставиться до його колишньої

23-річна обраниця Володимира Остапчука, журналістка Катерина Полтавська, поділилася особистими подробицями стосунків із шоуменом.

У своєму Instagram Катерина поділилася, які в них плани з Володимиром на подальше життя. Так, як відповіла підписникам дівчина, вони з телеведучим у майбутньому планують відсвяткувати весілля з усіма традиційними атрибутами - білою сукнею, церемонією тощо.

Фото: instagram.com/poka.tya

Також нова обраниця Остапчука зізналася, як ставиться до першого шлюбу свого коханого та його колишньої дружини Олени Войченко. Саме з нею шоумен має двох спільних дітей - доньку Емілію та сина Евана.

"Добре ставлюся. Вові 38 років. Було б дивно, якби в нього не було дітей і шлюбу. Я дуже люблю дітей загалом і дуже радію, що зараз Вова може спілкуватися зі своїми. А для цього, я вважаю, важливі гарні стосунки з їхньою мамою", - висловися Катерина.

Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, що тривалий час пара приховувала свої стосунки від публіки. Ба більше, за цей час вони встигли одружитися, як неодноразово натякали. Офіційно свої стосунки з 23-річною журналісткою ведучий підтвердив лише у квітні цього року.

Раніше Володимир Остапчук розповів, як познайомився зі своєю молодою дружиною, та поділився інтимними подробицями стосунків із нею.

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