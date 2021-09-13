Дружина Остапчука відповіла на запитання, чи бачиться вона з дітьми чоловіка

Дружина Остапчука відповіла на запитання, чи бачиться вона з дітьми чоловіка

Жінка говорить, що вони з дітлахами добре ладнають.

Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука – Христина – розповіла, чи проводить вона час з дітьми свого чоловіка від Олени Войченко.

Жінка зізналася, що, на жаль, колишня Володимира забороняє дітям спілкуватися з нею. Христина стверджує, що Олена налаштовує Емілію та Евана-Олександра проти неї, говорячи, що вона "погана тітка". Хоча жінка зізнається, що вони з дітлахами добре ладнають.

Окрім цього, ексдружина шоумена не відпускає дітей до батька, тому Володимир бачиться з ними в школі під час перерв між навчанням.

Христина Горняк говорить про дітей чоловіка / instagram.com/kristygor

"На превеликий жаль, дітям забороняють бачитися з батьком. Їх не відпускають в наш дім. Говорять, що там живе пов*я та погана тітка", - розповіла Христина.

Схоже, екси не можуть примиритися заради сина та доньки та продовжують далі воювати. Хоча дружина шоумена вірить в те, що все налагодиться, і дітки зможуть нормально спілкуватися зі своїм батьком, а Христина – приготує Ємілії піцу. Адже вона зізналася, що пообіцяла це дівчинці, а виконати своєї обіцянки не може.

Володимир Остапчук з донькою / instagram.com/vova_ostapchuk

Зауважимо, що Володимир Остапчук та Олена Войченко були разом 15 років. У жовтні 2019-го пара оголосила про розлучення. 2020-го ведучий одружився з нотаріусинею Христиною Горняк.

Після розлучення Остапчук та Войченко влаштували справжню війну через двох спільних малолітніх дітей. Остапчук звинувачує колишню в тому, що вона не дає йому бачитися з сином та донькою. Олена, своєю чергою, заявляє, що Володимир не платить аліменти.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Остапчук поділився новими знімками зі своїми дітьми. Вони разом гуляли на дитячому майданчику, дуркували та робили різні світлини.

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