Дружина Остапчука відповіла Саші Бо, яка звинуватила зірку у скандалі щодо "голодної туси"

Обговорення набирає нових обертів.

Скандал навколо БДСМ-вечірки блогера Олександра Заліска у День пам'яті жертв Голодомору не вщухає.

Так, після того, як блогерка Саша Бо заявила, що винуватцем всеукраїнського скандалу є шоумен, ведучий шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Володимир Остапчук, який опублікував "дибільне і необдумане сторіз", не стримала емоцій дружина зірки.

Христина Остапчук емоційно відреагувала на ці слова та звернулася до Пустовіт в сторіз свого Instagram.

instagram.com/kristygor

"Хайп з розлученням вже втратив свою силу, треба знайти нові публічні теми? Кажеш, твій блог про доброту? А де ж вона, коли ти звинувачуєш інших у своїх необдуманих вчинках? Ось нутро..." – написала нотаріусиня.

Також обраниця телеведучого показала фанатам скриншот особистого листування із блогеркою. Так, у відповідь на це Бо написала, що Горняк молодець, що захищає свого чоловіка, але порадила їй подивитися на ситуацію збоку, а не як дружина ведучого.

instagram.com/kristygor

Втім, на думку Христини усім варто було вибачитися за цей вчинок, а не перекидати провину на інших. Після цього Саша заблокувала кохану Володимира в Instagram.

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