Дружина Остапчука вперше повністю показала сина і як чоловік привітав її з народженням малюка

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука вперше повністю показала новонародженого сина.

Блогерка Катерина Полтавська народила первістка 10 грудня. Обраниця шоумена довго не приховувала їхнього малюка. В Instagram-stories Катя опублікувала кадри з палати пологового будинку, на яких показала, як Тимофій, саме так подружжя назвало синочка, солодко спить у люльці. На кадрах можна вже розгледіти обличчя хлопчика.

"Уявляєте, це він років через 13 заблокує мене в Instagram, тому що я буду думати, що смішно відповідаю йому на сторіз", — пожартувала Катерина.

Син Володимира Остапчука та Катерини Полтавської / Фото: instagram.com/poka.tya

Дружина Володимира Остапчука також показала, як чоловік привітав її з народженням синочка. Шоумен подарував коханій чималий букет з рожевих та білих тюльпанів. Коли Катерина буде виписуватися з пологового, на неї чекатимуть нові квіти.

"Це чоловік вчора (10 грудня – прим. ред.) привітав. Першою моєю фразою була: "А на виписку?". Сказав, що будуть інші", — пожартувала Катерина.

Володимир Остапчук привітав дружину з народженням сина / Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, 10 грудня Володимир Остапчук та його дружина стали батьками. В одному з пологових Києва Катерина Полтавська народила сина Тимофія. Для блогерки ця дитина стала першою. Тим часом ведучий виховує доньку Емілію та сина Евана від першого шлюбу.

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