Дружина Остапчука вперше повністю показала сина і як чоловік привітав її з народженням малюка

На кадрах можна розгледіти обличчя первістка Катерини Полтавської.
Дружина українського ведучого Володимира Остапчука вперше повністю показала новонародженого сина.
Блогерка Катерина Полтавська народила первістка 10 грудня. Обраниця шоумена довго не приховувала їхнього малюка. В Instagram-stories Катя опублікувала кадри з палати пологового будинку, на яких показала, як Тимофій, саме так подружжя назвало синочка, солодко спить у люльці. На кадрах можна вже розгледіти обличчя хлопчика.
"Уявляєте, це він років через 13 заблокує мене в Instagram, тому що я буду думати, що смішно відповідаю йому на сторіз", — пожартувала Катерина.
Дружина Володимира Остапчука також показала, як чоловік привітав її з народженням синочка. Шоумен подарував коханій чималий букет з рожевих та білих тюльпанів. Коли Катерина буде виписуватися з пологового, на неї чекатимуть нові квіти.
"Це чоловік вчора (10 грудня – прим. ред.) привітав. Першою моєю фразою була: "А на виписку?". Сказав, що будуть інші", — пожартувала Катерина.
Нагадаємо, 10 грудня Володимир Остапчук та його дружина стали батьками. В одному з пологових Києва Катерина Полтавська народила сина Тимофія. Для блогерки ця дитина стала першою. Тим часом ведучий виховує доньку Емілію та сина Евана від першого шлюбу.
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