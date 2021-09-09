Дружина Остапчука з каблучкою на безіменному пальці показала, який вигляд мала 12 років тому

Дружина Остапчука з каблучкою на безіменному пальці показала, який вигляд мала 12 років тому

2009 року Христина розпочала свою кар'єру.

Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука – Христина – показала, який вигляд мала 12 років тому.

Так, саме 2009-го вона розпочала свою кар'єру нотаріусині і знайшла архівні фото того часу. Знімки обраниця шоумена опублікувала у своїх Instagram-stories. На кадрах Христина постала зі світлими пасмами та щічками.

Христина 12 років тому / instagram.com/kristygor

Христина згадала, як усі казали їй, що стати нотаріусом у столиці неможливо. Зі свого боку, вона зазначила, що якщо є бажання – немає нічого неможливого.

"Пригадала, що тоді 2009-2010 року я ще не була публічною особою, але мене вже запрошували на інтерв'ю, як молоду нотаріусиню", – поділилася Остапчук.

instagram.com/kristygor

На світлинах Христина постала із каблучкою на безіменному пальці. Чи це просто прикраса, чи на той момент вона була заручена з іншим, поки що невідомо.

Нагадаємо, днями дружина Остапчука виписалася з лікарні після операції. Христина показала, як про неї піклується коханий.

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