Дружина Остапчука з трояндою у голові та з хусткою на стегнах пристрасно станцювала з чоловіком

Дружина Остапчука з трояндою у голові та з хусткою на стегнах пристрасно станцювала з чоловіком

Христина показала яскраве відео зі свого дня народження.

Дружина українського шоумена Володимира Остапчука Христина Горняк, схоже, досі відходить від свого дня народження.

Після того, як дівчина показала яскраві фото з "циганської вечірки", яку їй влаштував Остапчук, вона поділилася відео з події.

На сторінці в Instagram Горняк розмістила ролик, у якому постає в образі справжньої циганки. З трояндою у голові, червоними губами, у корсеті та з хусткою на стегнах Христина мала дуже переконливий вигляд.

У відео фанати дружини Остапчука побачать, як весело вона з ним запалювала під циганські мотиви, яким був святковий торт, а також кого запросили виступити на святі.

"Табір іде в небо! Це відео було готове ще в сам день народження. Але, я хотіла його переглянути разів 100, щоб пережити кожен раз цю crazy атмосферу, а потім поділитися з вами! Подивіться і проживіть зі мною ще раз це свято! Ось без зайвих лестощів у мене був найкрутіший день народження! Найвеселіший і яскравий, з найкращими людьми, веселими мотивами і gipsy традиціями!" – розповіла Горняк.

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