Дружина Остапчука заговорила про колишні стосунки: "Біль заполонив серця"

Дружина ведучого Володимира Остапчука – нотаріусиня Христина – заговорила про свої колишні стосунки.

В Instargam-stories у Горняк запитали, чи можна після розставання товаришувати з екскоханами. Христина, яка абсолютно нічого не розповідає про ймовірне розлучення з Остапчуком, охоче поділилася своїм досвідом.

Так, Христина зазначила, що майже з усіма товаришує та навіть вітає зі святами.

"Я майже з усіма товаришую. Спілкуюся, вітаємо на свята і т.д. Радію за них та їхні досягнення", - розповіла нотаріусиня.

Утім, Христина зазначила, що не з усіма своїми колишніми спілкується.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

"Але не зовсім з усіма. Є ті, з ким, на превеликий жаль, спілкування не вийшло. Бо біль заполонив серця", - додала Христина.

Зазначимо, наприкінці жовтня у ЗМІ почала розповсюджуватися інформація, що Володимир Остапчук та Христина Горняк офіційно розлучилися. Пара поки не давала жодних коментарів на цю тему, однак своєю поведінкою підтверджує ці новини.

Зокрема, вони припинили ділитися спільним контентом, яке це робили раніше. Ані Христина, ані Володимир не вітали одне одного зі святами. До того ж пара живе окремо.

Ведучий же, своєю чергою, припинив носити обручку, яку раніше ніколи не знімав.

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