Дружина Остапчука заговорила про майбутнє весілля і вперше розкрила, як він їй освідчився

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука заговорила про майбутнє весілля і вперше розкрила, як чоловік їй освідчився.

В Instagram-stories блогерка Катерина Полтавська поділилася, що освідчення як такого не було. Зокрема, вони обговорювали сімейні плани на майбутнє та розмірковували про народження дітей. Катерина ж була твердо налаштованою ставати мамою лише в шлюбі. Тож, перед плануванням вагітності Володимир Остапчук покликав обраницю заміж, а наступного дня пара вже офіційно узаконила стосунки.

"Ми обговорювали тему дітей і я сказала, що якщо що, то по зальоту заміж не вийду, а він відповів: "Давай завтра розпишемося?". Ну я вирішила, що поки пропонує і ще не до кінця розуміє, на що він підписався, то треба брати. Тому ми наступного дня пішли й розписалася", - пригадала Катерина.

Допис Катерини Полтавської / Фото: instagram.com/poka.tya

Звичайно, Володимир Остапчук знав, про яке саме освідчення мріяла його обраниця. Однак задля цього необхідно було їхати до іншої країни. Тож, пара вирішила не очікувати, а вже одружитися. Однак шоумен пообіцяв дружині, що в неї буде повноцінне освідчення та весілля, але вже коли буде можливість це втілити в життя.

"Він насправді знав, що я хочу красиве освідчення у певній країні, тому був варіант або зробити так, як він зробив, або чекати ще незрозуміло скільки, щоб можна було освідчитися красиво. Справедливості заради зазначу, що він мені пообіцяв, що буде й освідчення й весілля, коли буде можливість зробити так, як я завжди хотіла", - додала Катерина.

Нагадаємо, нещодавно дружина Володимира Остапчука показалася з шоуменом Андрієм Данилком і поділилася враженнями від їхньої зустрічі. Виявилася, що Катерина Полтавська є прихильницею творчості артиста.

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