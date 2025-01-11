Дружина Остапчука замилувала фото їхнього крихітного сина, якому виповнився місяць

Родина показала, як відсвяткувала особливу дату.
У родині українського ведучого Володимира Остапчука свято.
10 січня сину знаменитості Тимофію виповнився один місяць. З цієї нагоди дружина ведучого Катерина Полтавська присвятила малюку допис. У фотоблогу вона зібрала серію фото, на яких помітно зростання хлопчика. Схожий допис зробив і зірковий батько, де замилував фото з сином. На низці фото малюк солодко спить у мами з татом на руках у різних локаціях.
Також вони доповнили добірку знімками, як вони святкували перше маленьке свято. Зокрема, у день, коли малюку виповнився один місяць, зіркове подружжя купило кекс і свічку.
"Тіму сьогодні місяць. Любимо сильно", - написали батьки крихітки.
У коментарях юзери, крім привітань зі святом, взялися вирішувати, на кого з батьків більше схожий Тимофій:
- Як він усміхається. Хай росте щасливий і здоровий
- Вітаю! Копія матуся, гарнюній
- Який солоденький. З Днем народження, Тім
- Стає схожим так на тата
Нагадаємо, нещодавно співак Віктор Павлік вітав з днем народження свою 38-річну доньку Христину та показав фото онука.
Читайте також:
- Віктор Павлік замилував фото єдиної доньки з онуком з нагоди свята
- Остап Ступка познайомив з мамою молодшу на 35 років кохану та заговорив за п'ятий шлюб
- Відомий актор Джуд Лоу зіграє роль Путіна у новому фільмі