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Дружина Остапчука замилувала фото їхнього крихітного сина, якому виповнився місяць

Дружина Остапчука замилувала фото їхнього крихітного сина, якому виповнився місяць

Володимир Остапчук з сином і дружиною / Фото: instagram.com/poka.tya

Родина показала, як відсвяткувала особливу дату.

У родині українського ведучого Володимира Остапчука свято.

10 січня сину знаменитості Тимофію виповнився один місяць. З цієї нагоди дружина ведучого Катерина Полтавська присвятила малюку допис. У фотоблогу вона зібрала серію фото, на яких помітно зростання хлопчика. Схожий допис зробив і зірковий батько, де замилував фото з сином. На низці фото малюк солодко спить у мами з татом на руках у різних локаціях.

Син Володимира Остапчука та Катерини Полтавської / © instagram.com/poka.tya
Син Володимира Остапчука та Катерини Полтавської / Фото: instagram.com/poka.tya
Син Володимира Остапчука та Катерини Полтавської / © instagram.com/poka.tya
Син Володимира Остапчука та Катерини Полтавської / Фото: instagram.com/poka.tya
Син Володимира Остапчука та Катерини Полтавської / © instagram.com/poka.tya
Син Володимира Остапчука та Катерини Полтавської / Фото: instagram.com/poka.tya

Також вони доповнили добірку знімками, як вони святкували перше маленьке свято. Зокрема, у день, коли малюку виповнився один місяць, зіркове подружжя купило кекс і свічку.

"Тіму сьогодні місяць. Любимо сильно", - написали батьки крихітки.

Син Володимира Остапчука та Катерини Полтавської / © instagram.com/poka.tya
Син Володимира Остапчука та Катерини Полтавської / Фото: instagram.com/poka.tya
Син Володимира Остапчука та Катерини Полтавської / © instagram.com/poka.tya
Син Володимира Остапчука та Катерини Полтавської / Фото: instagram.com/poka.tya
Син Володимира Остапчука та Катерини Полтавської / © instagram.com/poka.tya
Син Володимира Остапчука та Катерини Полтавської / Фото: instagram.com/poka.tya

У коментарях юзери, крім привітань зі святом, взялися вирішувати, на кого з батьків більше схожий Тимофій:

  • Як він усміхається. Хай росте щасливий і здоровий
  • Вітаю! Копія матуся, гарнюній
  • Який солоденький. З Днем народження, Тім
  • Стає схожим так на тата

Нагадаємо, нещодавно співак Віктор Павлік вітав з днем народження свою 38-річну доньку Христину та показав фото онука.

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