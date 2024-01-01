Дружина Остапчука заступилася за Могилевську та різко прокоментувала хейт через усиновлення дітей

23-річна дружина Володимира Остапчука – блогерка Катерина Полтавська – розповіла про те, як поставилася до того, що співачка Наталія Могилевська стала мамою.

Зокрема, у своєму фотоблогу Катерина поділилася, що після прочитання новини одразу поглянула на коментарі. За словами блогерки, вона не очікувала побачити під дописом артистки хейт.

"Прочитала коментарі під новиною про те, що Наталія Могилевська вдочерила двох дівчаток. Очікувала побачити тільки позитив, а побачила як завжди. Улюблене – "це не факт, що вона їм буде хорошою мамою", - написала Полтавська.

Дружина Остапчука залишилася дуже здивованою і різко прокоментувала такі слова хейтерів. І додала, що Могилевська зробила правильне рішення, що допомогла дітям.

Катерина Полтавська прокоментувала новину про Наталю Могилевську, яка всиновила дітей / Фото: instagram.com/poka.tya

"Тобто коментатори вважають, що в дитячому будинку їм могло б бути краще. Не знаю навіть, які слова підібрати, щоб описати своє здивування. Ср*ть все, абсолютно все. Це навіть не сумно, це катастрофа. Абсолютна деградація. Захоплююся усіма жінками, які дали родину дітям, у яких її не було. Це вчинок людини з величезним серцем", - наголосила Катерина.

Також Полтавська висловила своє щире захоплення Інною Мірошниченко, яка разом зі своїм чоловіком Тімуром понад півроку тому всиновили сина Марселя.

"Дякую тобі, Інно, що борешся за дітей, не дивлячись на хейт, який ти також отримала", - додала дружина Остапчука.

Нагадаємо, нещодавно чоловік Катерини Полтавської, шоумен Володимир Остапчук зізнався, чи дійсно вони одружилися.

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