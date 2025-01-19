Дружина Остапчука зізналась, що не спілкується з його дітьми від колишньої, і назвала причину

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука – блогерка Катерина Полтавська - зізналась, що не спілкується з його дітьми від колишньої, і пояснила чому.

Шоумен від ексобраниці Олени Войченко виховує доньку Емілію та сина Евана. Із батьком діти спілкуються, а також вони знайомі з молодшим братиком Тимофієм. Щоправда, все це відбувається через відеозв'язок, адже Емілія та Еван разом із мамою живуть у Канаді.

Однак Катерина Полтавська не спілкується з дітьми чоловіка від ексдружини. Блогерка говорить, що вони поки що не знайомі, тож вона не бачить сенсу з'являтися в їхньому житті. Однак Полтавська залюбки б підтримувала з ними зв'язок після знайомства в реальному житті. Проте, це лише в тому випадку, якщо їхня мама дасть згоду.

Дружина Володимира Остапчука з їхнім сином / Фото: instagram.com/poka.tya

"Старші (діти – прим. ред.) живуть у Канаді. З татом спілкуються онлайн. Братика їм також показуємо. А я їм навіщо? Коли наживо познайомимося, будемо спілкуватися, якщо їхня мама дозволить", - відповіла Катерина Полтавська.

Нагадаємо, нещодавно молодшому синові Володимира Остапчука виповнився місяць. Раніше Катерина Полтавська показувала, як малюк за цей час підріс та змінився.

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