Дружина Остапчука зізналася, як змінилися їхні стосунки після появи сина: "Діє правило"

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука, блогерка Катерина розповіла про стосунки з чоловіком.

Так, подружжя на початку грудня минулого року стало батьками сина Тимофія. Катерина у фотоблогу відповіла, що після цього їхній шлюб з Володимиром не змінився. Однак каже, що зараз вони більше часу стали присвячувати розподілу обов'язків.

"Думаю, що ні. Змінився тільки побут. Тепер ми плануємо кожну хвилину нашого життя. Наприклад, хто коли спить, о котрій ми починаємо збиратися і т.д. Сваритися більше не стали, але й ось цієї історії про "ми вийшли на новий рівень, стали ще ближчими" немає", - поділилася дружина Остапчука.

Дружина Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

До того ж блогерка розповіла, що робить їхній із зіркою шлюб щасливим. На думку Катерини, цьому посприяла лояльність чоловіка. Адже він завжди готовий йти на компроміси та готовий дослухатися до неї.

"Я не командую – я кажу, як правильно". Таке правило діє у наших стосунках. Вова спочатку сперечався з тим, що я постійно розповідаю, що робити, але потім прийняв, бо я все одно маю рацію у кінцевому результаті. Ну я без жартів вважаю, що стосунки можуть бути щасливими тільки тоді, коли чоловік готовий поступатися і не має мети постійно відстоювати свою думку. Без перегинів, звичайно, але ви зрозуміли. Коли спокійна жінка – спокійна й родина. Так, трохи сексизм є. Блін, під кінець тексту навіть шкода його стало. Пощастило йому, що в нього реально розумна жінка і вона завжди права", - додала Полтавська з гумором.

Дружина Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, нещодавно вагітна дружина ексгероя "Холостяка" Іраклі Макацарія показалася на останніх місяцях вагітності. Ліза Чічуа замилувала, як коханий ніжно опікує її любов'ю напередодні пологів.

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