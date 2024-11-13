Дружина Остапчука знялася в пальті на голе тіло і розсекретила вагу на останніх місяцях вагітності

Вже в грудні Катерина Полтавська вперше стане мамою.
Дружина українського ведучого Володимира Остапчука потішила новою вагітною фотосесією.
Блогерка Катерина Полтавська знялася в професійному фотосеті. Обраниця шоумена позувала перед об'єктивом фотокамери у темно-синьому пальті в смужку, яке вона одягнула на голе тіло. 24-річна Катя демонструвала свій помітно округлий животик.
Окрім того, дружина Володимира Остапчука розсекретила вагу на останніх місяцях вагітності. До слова, подружжя стане батьками вже в грудні. Так от, наразі Катерина Полтавська важить 60 кілограмів. За час вагітності блогера набрала 6 кіло.
"Вдома я ваги ховаю від гріха подалі. Зараз 60 кіло. Плюс 6 кіло", - дотепно написала Катерина Полтавська.
Нагадаємо, нещодавно дружина Володимира Остапчука змусила користувачів неабияк хвилюватися за неї. Обраниця ведучого потрапила до лікарні з загрозою передчасних пологів. Блогерка деякий час провела в медзакладі та ділилася, як почувається.
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