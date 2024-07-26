Дружина Остапчука зворушила, як розповіла коханому про вагітність і якою була його реакція

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука – блогерка Катерина Полтавська – поділилася, як вони дізналися про майбутнє поповнення у родині.

Так, у фотоблогу Катерина розповіла, що дізналася про вагітність ще на зовсім маленькому терміні. І додала, що під час перших тестів на вагітність друга смужка була ледь помітною, тому вони з Володимиром мали сумнів щодо результату.

"Я була впевнена, що з першого разу вийти не може, тому цей тест я робила в перший день затримки просто для того, щоб потім, коли вийде, у мене збереглися всі тести, щоб розказати про наш шлях. У мене дуже нестабільний цикл і затримка для мене – звична історія, а тому ні на які думки про вагітність мене це не наштовхнуло. Просто тест заради тесту. Я зробила його, почекала, потім дивлюся, а на ньому така маленька друга смужка. Я не повірила, подумала, що він бракований, тому просто вийшла з туалету й показала його Вові, але він теж сказав, що не може бути так швидко", - поділилася дружина Остапчука.

Катерина Остапчук / Фото: instagram.com/poka.tya

Тож, через таку невпевненість у результаті закохані зробили аналізи та проконсультувалися у лікаря. І у результаті всі здогадки справдилися – незабаром Катерина народить маля. Радісну звістку подружжя дізналося просто в авто. Тому вони зупинилися на узбіччі дороги й почали обійматися.

"На третій день ми вирішили зробити аналіз на ХГЛ, щоб припинити це. Результат аналізу прийшов, коли ми їхали додому. Я в авто відкрила файл, у якому було написано, що ХГ – 36, дуже маленький термін, близько трьох тижнів. Тому тести й були такими блідими, але я все одно вирішила перевірити й зателефонувала гінекологу. Вона сказала, що я вагітна. Я розридалася, Вова з'їхав з дороги, зупинив авто, вийшов до мене й хвилин п'ять ми просто обіймалися. Нічого не знімала, я взагалі не думала про це", - зворушила Полтавська.

Катерина Остапчук / Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, нещодавно дружина Остапчука Катерина розсекретила, на якому зараз терміні вагітності й здивувала, як змінилася її вага.