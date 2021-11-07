Дружина Павла Зіброва зізналась, що співак переніс тяжку форму COVID-19

Артист цього року перехворів коронавірусом.

Український співак Павло Зібров цього року переніс тяжку форму COVID-19.

Втім, родина приховувала це. У програмі "Світське життя" дружина артиста, Марина, зізналась, що його соцмережі вела донька. Родина не хотіла, аби хтось знав про це.

Павло Зібров з донькою / instagram.com/pavlo_zibrov

"Павло хворів дуже тяжко. Він був і на кисні, і був у лікарні. Були дуже тяжкі дні. Ми нікому про це не казали. Я тоді сказала Діані, що ніхто не повинен знати, що батько так хворіє. Вона вела його Instagram, вона вела його Facebook. Він здоровий! Бо хтось пожаліє, а хтось скаже – так йому й треба", - зі сльозами на очах розповіла жінка.

На щастя, артист зміг побороти хворобу. Наразі він чудово почувається, а дружина та донька підтримують його.

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