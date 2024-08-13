Дружина Павліка назвала діагноз, через який у сина затримка мовлення: "В Ізраїлі не побачили"

Дружина співака Віктора Павліка – Катерина Реп'яхова – назвала діагноз, через який в їхнього 3-річного сина затримка мовлення.

Вже тривалий час блогерка займається лікуванням Михасика та водить його до лікарів, аби дізнатися точну причину, чому він не говорить. Катерині вдалося з сином потрапити до лікарки в Чернівцях, в якої чимала черга. У своєму Instagram обраниця Павліка поділилася, що спеціалістка побачила на МРТ деякі моменти, які поки що жоден медик не зміг розшифрувати. Загалом, у Михасика затримка психомовленнєвого розвитку з сенсорними порушеннями.

Син Катерини Реп'яхової та Віктора Павліка на обстеженні / Фото: instagram.com/repyahovakate

"В Михасика затримка психомовленнєвого розвитку з сенсорними порушеннями. В нього є сенсорні порушення, він у нас не катається ані на велосипеді, ані на самокаті, в нього синдром незграбної дитини. Михасик — перспективна дитина, Михасик буде розмовляти 100%. На МРТ вона побачила деякі моменти, які розшифрувала тільки єдина лікарка. Ми розшифровували МРТ шість разів, і в Ізраїлі не побачили деякі речі", - поділилася блогерка.

Катерина говорить, що затримка мовлення сталася не через якісь генетичні відхилення. Лікарка зазначила, що це через те, що Реп'яхова, коли була вагітною, перехворіла. Ба більше, як говорить дружина співака, хвороба минула без симптомів.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Вона каже, що це вказує на те, що я перехворіла вагітною, або ковід, або ще якась інфекція. Тобто від того, що я перехворіла тоді, колись, безсимптомно, тому що я не пам'ятаю, щоб я хворіла сильно, це дало затримку. Вона на 99% впевнена, що по генетиці все чисто. Вона не побачила жодних генетичних відхилень", - розповіла Реп'яхова.

Дружина Віктора Павліка говорить, що син обов'язково почне говорити. Однак, задля цього потрібно чимало працювати. Також Михасику приписали ліки, однак він їх почне вживати лише після додаткового обстеження і в тому разі, якщо не буде жодних протипоказань.

Син Катерини Реп'яхової та Віктора Павліка / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Працювати, багато працювати. Все це тривалий шлях, але цей шлях нас приведе до успіху, до результатів. Ми вже їх маємо! Вона нам приписала ліки, але тільки після дообстеження", - поділилася Катерина.

До речі, влітку дружина Віктора Павліка обстежувала сина в ізраїльських лікарів. Порівнявши їх зі спеціалістами в Україні, Катерина справді обурена. Як говорить блогерка, в Ізраїлі лікарка її одразу почала запевняти, що Михасик "розумово відсталий" і в нього "аутичний спектр". Ба більше, синові Павліка приписали ліки від шизофренії, які дають дітям лише від 13 років. Тож, як підсумувала блогерка, ніколи не варто покладатися лише на одного спеціаліста.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Одразу порівнюю ізраїльську неврологиню за 400 доларів з нашими лікарями. Коли ми зайшли до неврологині в Ізраїлі, вона сказала, що у нас спектр. Щоб я їй не казала, вона говорила, що це спектр. Ізраїльська лікарка назначила ліки, які від 13 років приймають, вони від шизофренії, вони при розумовій відсталості. Вона мені так і казала, що у вас дитина розумово відстала. Ніколи не довіряйте одному спеціалісту", - зазначила блогерка.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова святкували річницю від дня знайомства. Закохані адресували одне одному теплі слова з привітаннями та показали відео з їхніми милими поцілунками.

Читайте також: