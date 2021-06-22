Дружина Павліка оприлюднила фото, зроблені під час пологів та розповіла, як народжувала сина

Катерина Реп'яхова розповіла, як минули пологи.

Дружина українського співака Віктора Павліка, Катерина Реп'яхова, яка нещодавно народила первістка та виписалася з пологового, показала доволі інтимні світлини.

На сторінці в Instagram концертна директорка артиста запостила знімки, зроблені під час та одразу після народження сина.

instagram.com/repyahovakate

У дописі Катя зізналася, що потуги були для неї найскладнішим моментом.

"Він тривав 25 хвилин, але мені здавалося, що вічність. Мені настільки було боляче, що я не відчувала вже переймів. Лише відчувала, як виходить головка... Я була вже десь в іншому просторі. Коли лікарі до мене зверталися, я не з першого разу їх чула. Хоча в цей момент найголовніше слухати акушерку і дихати правильно. Від цього залежить наскільки швидко ти народиш. Я намагалася сконцентруватися, але у мене не дуже виходило. У якийсь момент мені нічого не залишалося, як взяти себе в руки, припинити кричати і почати правильно дихати", – пригадала обраниця виконавця.

instagram.com/repyahovakate

Катя додала, що потуги почалися о 2:15, а вже за 25 хвилин малюк лежав у неї на грудях.

instagram.com/repyahovakate

"Я плакала. Розмовляла з Мишком. Все навколо стало неважливим. Нас залишили на 2 години вдвох. Мишко підняв голову і дуже уважно мене розглядав. Він і зараз любить все уважно розглядати. Сказати, що це щастя - не сказати нічого. Неможливо порівняти ні з чим. Перший дотик і запах Мишка я не забуду ніколи. Мій світ. Мій всесвіт. Мій Михайлик", – поділилася вона.

instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, раніше дружина Павліка відповіла на закиди про те, що піариться на своїх пологах. Катерина записала відеозвернення.

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