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Дружина Павліка оприлюднила фото, зроблені під час пологів та розповіла, як народжувала сина

Дружина Павліка оприлюднила фото, зроблені під час пологів та розповіла, як народжувала сина

instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп'яхова розповіла, як минули пологи.

Дружина українського співака Віктора Павліка, Катерина Реп'яхова, яка нещодавно народила первістка та виписалася з пологового, показала доволі інтимні світлини.

На сторінці в Instagram концертна директорка артиста запостила знімки, зроблені під час та одразу після народження сина.

© instagram.com/repyahovakate
instagram.com/repyahovakate

У дописі Катя зізналася, що потуги були для неї найскладнішим моментом.

"Він тривав 25 хвилин, але мені здавалося, що вічність. Мені настільки було боляче, що я не відчувала вже переймів. Лише відчувала, як виходить головка... Я була вже десь в іншому просторі. Коли лікарі до мене зверталися, я не з першого разу їх чула. Хоча в цей момент найголовніше слухати акушерку і дихати правильно. Від цього залежить наскільки швидко ти народиш. Я намагалася сконцентруватися, але у мене не дуже виходило. У якийсь момент мені нічого не залишалося, як взяти себе в руки,  припинити кричати і почати правильно дихати", – пригадала обраниця виконавця.

© instagram.com/repyahovakate
instagram.com/repyahovakate

Катя додала, що потуги почалися о 2:15, а вже за 25 хвилин малюк лежав у неї на грудях.

© instagram.com/repyahovakate
instagram.com/repyahovakate

"Я плакала. Розмовляла з Мишком. Все навколо стало неважливим. Нас залишили на 2 години вдвох. Мишко підняв голову і дуже уважно мене розглядав. Він і зараз любить все уважно розглядати. Сказати, що це щастя - не сказати нічого. Неможливо порівняти ні з чим. Перший дотик і запах Мишка я не забуду ніколи. Мій світ. Мій всесвіт. Мій Михайлик", – поділилася вона.

© instagram.com/repyahovakate
instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, раніше дружина Павліка відповіла на закиди про те, що піариться на своїх пологах. Катерина записала відеозвернення.