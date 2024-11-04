Дружина Павліка похизувалася найдорожчими подарунками від чоловіка-співака: "Ледь навчила"

Дружина співака Віктора Павліка, бізнесвумен і блогерка Катерина Реп'яхова розповіла про сюрпризи від чоловіка.

Так, блогерка у річницю їхнього знайомства поділилася особливостями їхніх стосунків. У своєму фотоблогу Катерина зазначила, що нечасто отримує від Віктора подарунки чи квіти. Втім, на дев'яту річницю їхнього знайомства зірка все ж подарував дружині букет троянд.

"За дев'ять років ледве його навчила дарувати квіти без нагадування. Щоб піти і самому щось купити, він так не вміє, не робить, не хоче. А якщо я скажу купи мені щось – без проблем", - розповіла дружина артиста.

Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Тим не менш, Катерина показала два найдорожчих сюрпризи з моменту створення їхньої родини. Зокрема, перший Віктор Павлік зробив дружині під час виписування з пологового. Так, після народження сина, бізнесвумен отримала символічне кільце з фіанітом.

Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Другим цінним подарунком для Катерини стала підвіска у формі сердечка зі знаком нескінченності, яка всередині містить їхні фото. Блогерка пояснила, що цю річ чоловік подарував без жодного приводу й до того ж сам обирав їхні світлини для виробу. Це і зробило прикрасу особливою для неї.

Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Проте таке ставлення 58-річного чоловіка до подарунків не засмучує Катерину. Бізнесвумен переконана, що для неї набагато важливіше інше – любов і повага з боку Віктора.

"Все відносно. Ті, хто дарують подарунки і сюрпризи, - ми не знаємо, що стоїть за тими подарунками. Соцмережі дуже оманливі. Мені головне, щоб мене поважали. Це найкращий подарунок для мене – любов, повага, розуміння", - додала Реп’яхова.

Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно Віктор Павлік розповів про спілкування з донькою від ексдружини та про її розлучення.

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