Дружина Павліка похизувалася обличчям після ринопластики і заговорила про нові операції

Катерина Реп'яхова показала, як змінилася її зовнішність після пластики.

Дружина українського співака Віктора Павліка похизувалася, який вигляд має її обличчя після ринопластики.

Блогерка Катерина Реп'яхова наважилася лягти під ніж пластичного хірурга навесні 2023 року. Реабілітація вже давно минула, і всі рани загоїлися, тож можна чудово розгледіти, як змінилося обличчя обраниці виконавця після пластики. До слова, зміни суттєві. Одразу впадає в око, наскільки інакше має вигляд ніс Реп'яхової. Сама ж дружина Павліка зазначила, що коли в неї цікавляться, чому вона зробила ринопластику, то просто показує фото до та після.

"Буває, в мене запитують, навіщо вам була та ринопластика", - поділилася блогерка.

Катерина Реп'яхова до та після ринопластики / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп'яхова також зізналась, що це не всі зміни в зовнішньому вигляді, які вона планує зробити. У майбутньому дружина Віктора Павліка знову хоче лягти під ніж пластичного хірурга. Однак цього разу блогерка планує змінити підборіддя та груди.

"Я мрію ще як мінімум про дві операції: підборіддя та груди", - зізналась блогерка.

Катерина Реп'яхова заговорила про майбутні пластичні операції / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, тим часом Віктор Павлік нещодавно ділився рідкісним сімейним контентом. Виконавець показував фото з єдиною донькою та онуком.

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