Дружина Павліка похизувалася першим за сім років сюрпризом від чоловіка: "Була приємно шокована"

Дружина українського співака Віктора Павліка - блогерка Катерина Реп'яхова – похизувалася першим за сім років подарунком від чоловіка.

Як розповіла Катя у своєму Instagram, коханий подарунками її тішить, а от сюрпризами – вкрай рідко. Востаннє Павлік зробив дружині сюрприз 2016 року. Реп'яхова зізналась, що була неабияк здивована подарункові та навіть приємно шокована.

"Мені чоловік зробив сюрприз. Подарунок, про який нічого не казав. Це третій сюрприз за вісім років. Останній сюрприз він мені робив 2016 року. Не знаю, що на нього найшло. Але я була приємно шокована", - поділилася Катерина.

Віктор Павлік зробив дружині сюрприз / Фото: instagram.com/repyahovakate

А подарував Віктор Павлік дружині срібну підвіску з кулоном у вигляді серця, де вигравійовано знак нескінченності. Якщо прикрасу відкрити, там будуть дві світлини. На одному знімку зображені Катерина Реп'яхова та Віктор Павлік лише удвох, а на іншому – їх уже троє. Так, разом з подружжям вже позував їхній син Михась.

Віктор Павлік зробив дружині сюрприз / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Той самий сюрприз від чоловіка. Просто залишив цю коробочку на комоді", - розкрила подробиці Катя.

Віктор Павлік зробив дружині сюрприз / Фото: instagram.com/repyahovakate

Дружина співака вже навіть приміряла прикрасу та показала, який вигляд ланцюжок із кулоном має на її шиї.

"Вже була в подарунку", - поділилася блогерка.

Віктор Павлік зробив дружині сюрприз / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова святкували восьму річницю їхнього знайомства. З нагоди свята музикант зробив дружині подарунок за майже дві тисячі доларів.

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