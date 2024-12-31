Дружина Павліка показала чуттєве відео з чоловіком і ніжно привітала його з 59-річчям

Катерина зізналася, що її найбільше приваблює в обранцеві.
Сьогодні, 31 грудня, український співак Віктор Павлік святкує день народження.
Виконавцеві напередодні Нового року виповнюється 59 років. Дружина артиста, бізнесвумен і блогерка Катерина Реп'яхова, одна з перших привітала чоловіка. Вона присвятила допис імениннику й показала чуттєве відео, в якому зібрала найпрекрасніші миті їхнього життя. Зокрема, з кадрів можна помітити, як змінювалася родина протягом декількох років.
"Коханий, ти – моя найбільша гордість і радість. Твій голос звучить не лише на сцені, а й у моєму серці більшу частину мого життя. Ти – справжній маестро, але для мене ти завжди залишаєшся тим чоловіком, який приносить в наше життя тепло, ніжність і любов. Я захоплююся твоєю силою, мудрістю і тими безмежними можливостями, які ти маєш, щоб зробити цей світ кращим", - звернулася до коханого Реп'яхова.
У публікації Катерина висловила своє щире захоплення 59-річним Віктором та його творчістю. Бізнесвумен зізналася, що він її щоразу надихає своєю мудрістю та силою. Кохана співака побажала йому втілення мрій і щастя. Разом з нею теплі слова Павліку адресувало й чимало його фанів.
"Бажаю тобі здійснення всіх мрій, здоров’я та безмежного щастя. Ти – моя музика, моє світло, моя любов. З Днем народження, життя", - привітала блогерка.
Нагадаємо, нещодавно співачка Софія Ротару також повідомила про родинне свято. Зірка показала фото сина й невістки, де їх просто не впізнати.
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