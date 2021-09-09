Дружина Павліка показала підрослого сина і розповіла про розподіл обов'язків у родині

Дружина Павліка показала підрослого сина і розповіла про розподіл обов'язків у родині

Катерина зізналася, що чоловік їй дуже допомагає.

Дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова, яка нещодавно з розмахом відсвяткувала ювілей мами, похвалила коханого.

На сторінці в Instagram Катерина опублікувала знімок з чоловіком та підрослим сином Михасиком. Вона повідомила, що малюку невдовзі виповниться три місяці.

Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова / instagram.com/repyahovakate

Також Реп'яхова зазначила, що у них в родині є чіткий розподіл обов'язків і зізналася, що Павлік їй не аби як допомагає у догляді за малюком.

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"Віктор Франкович купає Мішу і піклується про те, щоб мама Михасика не була голодна, їздить за різними покупками, грає з Мішею, коли мамі потрібен відпочинок або потрібно попрацювати. Ну а на мамі все інше. Насправді, чоловік велика підтримка. Я навіть не очікувала, що він буде настільки мені допомагати", - розповіла Катерина.

Нагадаємо, що місяць тому Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова у вишиванках похрестили сина. Таїнство Хрещення пара вирішила провести у церкві, біля пологового, де народжувала обраниця зірки.

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