Дружина Павліка показала свою племінницю-копію, яка служить в ізраїльській армії: "Любов моя"

Катерина привітала рідну людину з особливим святом.
Дружина співака Віктора Павліка, бізнесвумен та блогерка Катерина Реп’яхова зустрілася зі своєю племінницею Лізою.
Блогерка разом з родиною вже тривалий час відпочиває в Ізраїлі. Тож, вона не втратила можливості побачитися з племінницею й привітати її з днем народження. До того ж Катерина заздалегідь підготувалася і замовила для Лізи подарунок з епоксидної смоли, на якій залишила свої привітання й фото разом з іменинницею. На зображеннях обраниця співака з близькою людиною також позують і у Києві.
Коли іменинниця у військовій формі зайшла до власної кімнати, то побачила кульки й подарунок, чому неабияк зраділа.
"Любов моя прийшла з армії. Ми побачилися буквально на 10 хв. Люблю й буду сильно сумувати", - замилувала дружина Павліка.
За словами Катерини, її племінниця добровільно служить в ізраїльській армії, тож у них було небагато часу на зустріч. Проте всього лише за 10 хв їм вдалося побачитися й обмінятися обіймами. До речі, подарунок Лізі дуже сподобався й вона щиро подякувала тітці. І навіть пообіцяла поставити його у відведеному місці в армії: "У Лізи в армії є столик, вона сказала забере туди рамочку".
Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп'яхова розповіла про неприємний інцидент під час відпочинку в Ізраїлі. Блогерка отримала сильну травму й показала її.
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