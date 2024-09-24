Дружина Віктора Павліка показала, як вона з чоловіком і 3-річним сином відпочиває біля моря

Український співак Віктор Павлік і його дружина, бізнесвумен Катерина Реп'яхова вирушили у невелику подорож Україною.

Так, Реп'яхова у своєму фотоблогу розповіла, що вона разом з чоловіком і їхнім з 3-річним сином Михасиком приїхали до Одеси насолодитися відпочинком. Там подружжя забронювало собі номер у готелі неподалік Чорного моря. Також на території присутній басейн з дитячими розвагами. Тож, син Павліка разом з татом майже постійно бавилися у дитячій зоні, разом плавали та позували перед об’єктивом для фото на згадку.

Віктор Павлік з сином в Одесі / Фото: instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік з сином в Одесі / Фото: instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік з сином в Одесі / Фото: instagram.com/repyahovakate

Окрім того, дружина артиста поділилася, що їхні син почав займатися дельфінотерапією. Так, разом з тренером Михасик вже поплавав з тваринками та погрався з ними. Як відомо, Реп'яхова дуже переймається за відсутність мовлення у 3-річного хлопчика, тож будь-якими методами намагається запустити цей процес.

Віктор Павлік з сином в Одесі / Фото: instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік з сином в Одесі / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно родина Віктора Павліка переїхала до нової квартири. Його дружина Катерина вже встигла зробити невеликий огляд помешкання й розповіла про різні нюанси.

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