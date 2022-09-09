Дружина Павліка показала, який вигляд мала 11 років тому: з темним волоссям і короткою зачіскою

Дружина 56-річного співака Віктора Павліка згадала у своєму Instagram, якою була у студентські роки. Катерина Реп'яхова поділилася з шанувальниками світлинами, зробленими 11 років тому.

На фото блогерці близько 17 років, тоді вона тільки переїхала до Києва та намагалася вступити до університету.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

"11 років тому я поїхала вступати до Карпенка-Карого на режисера телебачення. Пройшла три тури і в результаті на останньому мене не взяли. І так я потрапила до КНУ ім. Шевченка. Все сталося найкращим чином. Київ став мені найріднішим містом", - розповіла Катерина.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Шанувальники ледве впізнали на світлинах дружину співака. За цей час Реп'яхова кардинально змінила імідж та з темноволосої дівчини з каре перетворилася на впевнену білявку.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Хто ці всі дівчата на фото в каруселі?

Ви така юна на цих фото! Зовсім не впізнати!

Яка красуня розквiтла з маленької сором'язливої дiвчинки!

Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп'яхова розповіла, як нинішній чоловік Віктор Павлік врятував її від нерозділеного кохання.

Читайте також: