Дружина Павліка показала, який вигляд мала 11 років тому: з темним волоссям і короткою зачіскою

Блогерка Катерина Реп'яхова приголомшила змінами у зовнішності.
Дружина 56-річного співака Віктора Павліка згадала у своєму Instagram, якою була у студентські роки. Катерина Реп'яхова поділилася з шанувальниками світлинами, зробленими 11 років тому.
На фото блогерці близько 17 років, тоді вона тільки переїхала до Києва та намагалася вступити до університету.
"11 років тому я поїхала вступати до Карпенка-Карого на режисера телебачення. Пройшла три тури і в результаті на останньому мене не взяли. І так я потрапила до КНУ ім. Шевченка. Все сталося найкращим чином. Київ став мені найріднішим містом", - розповіла Катерина.
Шанувальники ледве впізнали на світлинах дружину співака. За цей час Реп'яхова кардинально змінила імідж та з темноволосої дівчини з каре перетворилася на впевнену білявку.
- Хто ці всі дівчата на фото в каруселі?
- Ви така юна на цих фото! Зовсім не впізнати!
- Яка красуня розквiтла з маленької сором'язливої дiвчинки!
Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп'яхова розповіла, як нинішній чоловік Віктор Павлік врятував її від нерозділеного кохання.
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