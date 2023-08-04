Дружина Павліка повідомила результати тривалого обстеження 2-річного сина через затримку мовлення

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова, розповіла про фінальне обстеження дворічного сина Михайла через затримку в нього мовлення.

Близько трьох місяців зіркові батьки ходили до лікарів та проходили різні обстеження разом з сином, аби встановити причини того, що він не починає говорити. Фінальним аналізом стала електроенцефалограма (ЕЕГ) уві сні, яка допомогла визначити наявність патологій.

Катерина у сторіз в Instagram розповіла, що після обстеження лікарі потішили їх з чоловіком гарними новинами. Як поділилася блогерка, вдалося знайти проблему і шляхи її подолання вже є.

"Розпочнемо з того, що ЕЕГ хороша. Є моменти, які вказують на те, що в нас є проблема. Але ця проблема не лікується, тобто медикаментозного втручання нам не потрібно. Ми вже звернулися до двох неврологів. Я не буду вдаватися у подробиці, лише щоб не було зайвих обговорювань і вже придумують різні діагнози", - сказала Катерина.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Попереду на Михайла чекають заняття з педагогом та розвиваючі вправи. За словами лікарів, зовсім скоро хлопчик вже почне говорити.

"Наразі ми дійшли фінальної точки - ми розуміємо, в чому проблема, як з нею боротися. Тут питання тільки педагогічне і з дитиною потрібно займатися. До Ізраїлю ми не поїдемо, бо нам достатньо висновків. Михасик у своєму темпі розвивається, ЕЕГ хороша і Михасик буде розмовляти. Моменти, які в нього є, виправляться з часом. Я все це розумію", - поділилася дружина Павліка.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

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