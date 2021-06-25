Дружина Павліка пояснила прізвище їхнього сина

Катерина Реп'яхова поспілкувалася з підписниками.

Молода дружина українського артиста Віктора Павліка Катерина Реп'яхова, яка дещо здивувала прізвищем їхнього сина, відповіла допитливим фанатам.

Так, днями концертна директорка виконавця показала свідоцтво про народження малюка, де його прізвище вказане як Павлик. Юзери почали цікавитися, де ж помилка. У своїх Instagram-stories відповіла, що, виявляється, Павлік – сценічне прізвище співака, а в документах воно пишеться через "и".

instagram.com/repyahovakate

"Павлик – прізвище в паспорті та інших документах, Павлік – сценічне прізвище", – написала Катя.

Нагадаємо, нещодавно дружина Павліка замилувала знімками виписки з пологового. Катерина Реп'яхова поділилася зворушливими фото у своєму фотоблогу.

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