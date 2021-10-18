Дружина Павліка прокоментувала закид колишньої співака, що її виганяють з квартири

Катерина записала на відео "свою правду".

Дружина українського співака Віктора Павліка, його концертна директорка Катерина Реп'яхова не стрималася та прокоментувала закид колишньої дружини артиста.

Так, Лариса Созаєва записала відео, де повідомила, що Павлік виганяє її з квартири. У відповідь Катя провела прямий ефір у своєму Instagram, де відповіла на це.

Молода обраниця виконавця повідомила, що всі ці роки, скільки вона разом з Віктором, його колишня не дає їм спокійно жити. Так, за її словами, більшість фінансових питань саме пара покриває Созаєвій. Зокрема, вони виплачують кредит на велику квартиру, оплачують Ларисі комунальні послуги, дають гроші та інколи забезпечують продуктами. Реп'яхова каже, що їх все влаштовувало, поки був живий син ексів Павло. Пара ухвалила рішення допомагати Ларисі протягом року після його смерті, аби підтримати її. Втім, за її словами, Созаєва розраховує на те, що Катя і Віктор платитимуть їй пожиттєво, що ніяк не влаштовує молоде подружжя.

Лариса Созаєва / instagram.com/lora.sozaeva

"Ви знаєте, що ми живемо в орендованій квартирі і у нас є теж цілі. І ось і відповідь на питання, чому у нас досі немає власного житла. Його немає, тому що Віктор всі ці роки виплачує божевільний кредит, який він узяв на 18 років, коли курс був 8 гривень за долар, а зараз 26-27. Це дуже великі гроші, він вже 500 тисяч доларів виплатив, при тому, що квартира коштує 200 і ще йому потрібно виплатити 200. Квартира велика, 4 або 5-кімнатна. Коли у них була родина в повному складі - це логічно було, зараз Лариса залишилася одна..." – розповіла Катерина.

Дружина зірки додала, що на момент, коли почався карантин, вони з Віктором виплачували інвестиційний договір на свою квартиру. Втім, через відсутність гастролей вони вирішили відмовитися від їхнього житла на користь Лариси, тому що тоді ще був живий Паша.

Павло Павлик / instagram.com/lora.sozaeva

На сьогодні щомісяця подружжя платить за квартиру, де живе Лариса, 50 тисяч доларів, не враховуючи комунальні. З них 25 тисяч - тіло, а 25 – відсоток за кредит. Пара запропонувала продати це житло в обмін на те, що дасть Созаєвій 100 тисяч доларів.

"Якщо ми далі будемо виплачувати цей кредит, то ми повинні віддати близько 200 тисяч доларів, якщо ж ми закриваємо сьогодні цей кредит - ми віддаємо 88 тисяч. Вона сказала: "Виплати мені квартиру і я сама буду вирішувати, що з нею робити. Я сама продам і вирішу, що мені робити на ці гроші". Ми їй по-людськи пояснюємо, що це дуже невигідно, тому що треба віддати 200 тисяч доларів, а вартість квартири десь 160. Віктор в цілому віддав за неї 750 тисяч, хоча сьогодні цю квартиру можна продати за 150-160. Ми їй запропонували, що ми закриваємо кредит, знаходимо покупців, там залишається сума, ми ще додаємо свої 30 тисяч доларів і віддаємо їй 100 тисяч доларів і вона сама ними розпоряджається, як хоче. Хоче - купує квартиру краще і грошей у неї не залишається, хоче - купує квартиру поменше і у неї залишаються ще якісь гроші", – повідомила Реп'яхова.

Втім, за її словами, вирішувати питання мирним шляхом Лариса не планує.

"Вона побажала Віктору жити все життя в орендованих квартирах. Звичайно, у неї радіє душа тоді, коли гроші йдуть з нашої родини. Я це все терпіла понад рік. Я вважаю, що людина повинна взяти на себе комуналку, тому що взимку вона 6-7 тисяч - це дуже великі гроші. І чи варто жити в цій квартирі і платити такі гроші з нашої кишені? Вона каже: "Мене виселяють з квартири". Так без проблем, можеш взяти цю квартиру собі, лише якщо у тебе є можливість її утримувати. Чому ми повинні утримувати її далі все життя? Чому не прагнути заробляти більше, щоб змогти і поїсти собі купити і комуналку закрити", – додала Катя.

Реп'яхова також вважає, що екскохана її чоловіка спеціально виставляє їх у поганому світлі на публіку. Зі свого боку, Катя повідомила, що спершу мала нормальне ставлення до неї. Вона переконана, що вони з Павліком роблять їй ведмежу послугу тим, що більшу частину фінансових питань їй покриває їхня сім'я, в якій є дитина і якій також потрібні ці гроші.

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