Дружина Павліка різко відповіла на хейт, що її син "інвалід", і пояснила вплив діагнозу на нього

Дружина українського співака Віктора Павліка – бізнесвумен та блогерка Катерина Реп'яхова – майстерно поставила на місце хейтерів, які кажуть про "інвалідність" їхнього 3-річного сина Михасика.

У своєму Instagram дружина артиста поділилася новими подробицями затримки розвитку хлопчика. Так, після здачі генетичних аналізів блогерка звернулася до нутриціолога. У результаті виявилося, що Михасик має мутацію гену. Втім, за словами Катерини, фахівець одразу її запевнив, що при цьому діти зі схожим діагнозом виростають дуже талановитими та геніальними у якійсь галузі. Лише варто дотримуватися певних рекомендацій.

"Дві години з лікарем на консультації. У мене таке приємне відчуття. Найголовніше, що він мені сказав за генетичний тест – що з генетикою треба працювати через метаболізм. У Михасика є порушення метаболізму. Але те, що в нього є мутація є і погано, і добре, бо він буде геніальною, унікальною людиною. З мутацією цього гену люди дуже творчі. А він не знає, хто я така. І мені це так відгукується. Бо я чітко знаю, що у мене дитина дуже творча. І він каже, що якщо зараз він відстає від однолітків, то потім він їх десь пережене. І він буде вміти те, що інші не вміють. І генетика – не вирок. Є метаболічні порушення, з якими треба працювати. Дуже багато чого треба змінювати в харчуванні", - розповіла дружина співака.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Проте деякі юзери висловили відмінну думку і запевнили Катерину, що такі слова лікаря є лише "лестощами" й насправді Михасик є "інвалідом". Реп'яхова не змовчала й пояснила, що ці два поняття є цілком сумісними. І навела приклад чоловіка Віктора Павліка, який попри статус "інваліда" після операції на серці, продовжує творчу кар'єру.

"А інваліди – це що, по-вашому, погані чи не талановиті люди? Моєму чоловікові після операції на серці теж належить інвалідність, від цього він менш талановитим не стає. А ви дуже обмежена і не щаслива особа, шкода вас. Це ж треба так хотіти мене уколоти, щоб вічно це писати з фейкової сторінки", - дорікнула дружина Павліка невідомому юзеру.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно Катерина та Віктор Павліки ділилися, що з сином відправилися у подорож і засвітилися на морі.

Читайте також: