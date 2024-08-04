Дружина Павліка розкрила, що її дратує в 58-річному чоловікові та як хотіла б вирішити цю проблему

Дружина співака Віктора Павліка – Катерина Реп'яхова – розповіла про риси характеру чоловіка.

Так, за словами Катерини, вона доволі часто стикається з проблемою речей, які її чоловік не розкладає на місця. Тож, виходом з проблеми вбачає їхній переїзд, коли кожен матиме окрему кімнату. Втім, як зізнається дружина Павліка, наразі це для них дорого, адже здебільшого вони витрачають велику суму на розвиток їхнього трирічного сина Михася.

"Напевно те, що він складає свої речі не там, де мені хотілося. Ми зараз живемо в маленькійквартирі й не наважимося переїхати. Це у нас таке дуже гостре питання. Страшно переїжджати, бо це більша фінансова історія й якась відповідальність. Бо багато зарвз ресурсів йде на розвиток Михасика. Ми займаємося майже щодня й це коштує не дешево. Тож, якщо переїжджати, то щоб у Франковича була окрема кімната, у Михасика окрема й у мене власний простір. Наразі у нього (Віктора – прим. ред.) немає окремої кімнати і через це є деякі такі моменти. Мені б хотілося, щоб він усе заніс у свою кімнату й я нічого не бачила", - поділилася Катерина в програмі "Люкс ФМ".

Віктор Павлік з дружиною / Фото: instagram.com/repyahovakate

Натомість з хороших рис чоловіка бізнесвумен виокремлює турботливість, відповідальність і готовність миттєво прийти на допомогу в критичних ситуаціях.

"Він дуже турботливий і відповідальний. Дуже тішуся тим, що якщо треба щось зробити, то це робиться моментально. Якщо лампочка перегоріла чи щось треба полагодити – робиться моментально. Звісно, що я не лиш за це його полюбила, але це одне з", - додає блогерка.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп'яхова довела до сліз відео, на якому їхній син після затримки мовлення промовляє свої перші слова.

Дружина Павліка зворушила першими словами їхнього 3-річного сина

Читайте також: