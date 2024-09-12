Дружина Павліка розкрила, як співак ставиться до затримки мовлення їхнього 3-річного сина: "Є травма"

Дружина співака Віктора Павліка – Катерина Реп'яхова – розповіла про його ставлення до їхнього 3-річного сина Михасика, у якого діагностовано затримку мовлення.

Так, в Instagram блогерка часто показує, як Михасик уже тривалий час відвідує спеціалістів, які допомагають йому у розвитку та сприяють активації процесу мовлення. Своєю чергою Катерина неодноразово казала про свою надмірну стурбованість цим питанням. І водночас не розповідала про ставлення її чоловіка Павліка до специфіки розвитку сина. Зрештою, на одне з таких запитань юзерів бізнесвумен відповіла, що попри будь-які діагнози хлопчика, співак дуже піклується про Михасика.

Ба більше, блогерка заявила, що часом Віктор надмірно тішить сина й таким чином навпаки перешкоджає його розвитку. Проте Реп'яхова стверджує, що забороняти зірковому чоловікові робити це не буде.

Віктор Павлік з сином / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Ні. Він його просто любить до нестями, сильно балує й іноді не розуміє, що це навіть може нашкодити розвитку. Лікар сказала не забороняти це робити чоловіку, адже у чоловіка є велика травма…", - розповіла Катерина.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп'яхова зробила синові Михасику генетичний аналіз і у сльозах показала його результат.

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