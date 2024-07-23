Дружина Павліка розкрила, як її чоловік поділив майно зі скандальною колишньою: "Закрили кредит"

Дружина співака Віктора Павліка – Катерина Реп'яхова – розповіла про стосунки з колишньою дружиною артиста Ларисою Созаєвою.

Як зізналася Катерина, після тривалої ворожнечі за майно її коханий з Ларисою все ж владнали конфлікт. Зокрема, Віктор Павлік поділив кошти за спільну квартиру навпіл і віддав кредит за свою частину майна. Тож тепер пара щасливо живе та не згадує про скандальні стосунки з Созаєвою. За словами Реп'яхової, більше колишня артиста публічно не бідкається на свій стан, як це робила раніше.

Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Зараз її немає в нашому житті, слава Богу. Що з нею відбувається, я не знаю. Ця тема не підіймається. Останнє, що нас пов'язувало – продаж квартири. Тобто все закінчилося на тому, що квартиру поділили. І вона забрала свою долю. Ну як поділили, закрили кредит. Віктор Франкович собі нічого не забрав. Просто половину віддали банку, а половина залишилася їй. Нібито всі задоволені", - розповіла Катерина в коментарі "Люкс ФМ".

Зазначимо, Віктор Павлік та Лариса Созаєва прожили в шлюбі понад 20 років і розлучилися 2016 року.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп'яхова розповідала про свій відпочинок за кордоном і чому її автівку двічі зупиняла поліція.

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