Дружина Павліка розповіла, чи отримає його колишня кошти з продажу квартири

Дружина Павліка розповіла, чи отримає його колишня кошти з продажу квартири

Подружжя все ж вирішило не залишати житло Лорі Созаєвій.

Дружина співака Віктора Павліка, його концертна директорка Катерина Реп'яхова під час відпочинку у Буковелі знайшла час на спілкування зі своїми підписниками в Instagram.

Так, юзерів все ж цікавило питання продажу квартири, де живе Созаєва. У відповідь Катя поділилася, що житло вони все ж вирішили продавати, а не залишити його Лорі.

"Продаємо. Лише, як я і говорила, жодної копійки з нашої сім'ї не піде. Все, що залишиться від продажу – все буде колишній дружині", – заявила вона.

instagram.com/repyahovakate

Катя додала, що кошти підуть на погашення боргу за кредит квартири, а решта – Созаєвій.

instagram.com/repyahovakate

Коли ж пара закриє це питання, то збиратиме гроші на власне житло.

Нагадаємо, Лариса Созаєва ще у жовтні записала відео, де повідомила, що Павлік виганяє її з квартири. Дружина співака Катерина Реп'яхова не стрималася та прокоментувала закид колишньої. Вона заявила, що вони виплачують кредит на велику квартиру, оплачують Ларисі комунальні послуги, дають гроші та інколи забезпечують продуктами.

Подружжя платить за квартиру, де живе Лариса, 50 тисяч доларів, не враховуючи комунальні. З них 25 тисяч - тіло, а 25 – відсоток за кредит. Пара запропонувала продати це житло в обмін на те, що дасть Созаєвій 100 тисяч доларів. Втім, Лору такий варіант не влаштовував, оскільки колись Павлік пообіцяв їй подарувати це житло.

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