Дружина Павліка розповіла про обстеження 2-річного сина через затримку мовлення: "Буде ЕЕГ уві сні"

Дружина співака Віктора Павліка - Катерина Реп'яхова - розповіла, на якому зараз етапі обстеження їхнього дворічного сина Михайла.

Декілька місяців тому зіркова родина звернулася до лікарів через затримку мовлення у хлопчика. Тоді вони пройшли обстеження в неврологів та інших фахівців.

Як раніше розповідала Катерина, вони вже зробили сину електроенцефалограму (ЕЕГ), аби виявити порушення слуху. Однак зараз лікарі порадили повторно пройти процедуру, але цього разу уві сні, аби запевнитися, що у Михайла немає патологій. Про деталі обстеження блогерка розповіла у Instagram.

"Два тижні тому записалися на процедуру. У нас буде ЕЕГ уві сні. Це буде останнє обстеження, після якого буде прийняте рішення, чи потрібно лікувати Михасика медикаментозно. Я схиляюсь до того, що ні. Хоча я кожен раз кажу, що це останнє", - розповіла Катерина.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Перевіряти результати обстеження родина планує в Ізраїлі, адже в Україні одного разу вже натрапила на недобросовісного лікаря.

"Все одно, щоб нам не сказала в Україні, ми будемо перевіряти це в Ізраїлі. До речі, нам вп'яте вже розшифрували МРТ.. Сказали, що лікувати нічого не потрібно. Це все після того, як ота пані сказала, що треба лікувати і він не заговорить, а ліки тільки в них. Я на все життя запам'ятаю ту пані, в якої в усьому винні інфекції, ковід, після пологова травма. Мамусі, перевіряйте все 100 разів", - розповіла Катерина.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

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