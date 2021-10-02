Дружина Павліка розповіла, що діти артиста досі не прийшли провідати молодшого братика

Тим часом, сестра Каті прилетіла з Ізраїлю.

Дружина співака Віктора Павліка – Катерина Реп'яхова – які нещодавно вперше показали обличчя спільного сина, поділилася, що діти артиста досі не прийшли провідати молодшого братика.

Про те, чи провідали Олександр та Христина маленького Михайлика, запитали у блогерки її підписники в Instagram. У відповідь, молода кохана зірки дала негативну відповідь та додала, що не знає, чому вони не приїхали.

instagram.com/repyahovakate

Зі свого боку, концертна директорка виконавця також наголосила, що її рідна сестра прилетіла навіть з Ізраїлю разом з маленькими дітьми.

instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, Катерина Павленко зізналася, що не спілкується з ріднею та чому зіпсувалися стосунки з мамою. У дитинстві у співачки та її мами були чудові стосунки.

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