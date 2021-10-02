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Дружина Павліка розповіла, що діти артиста досі не прийшли провідати молодшого братика

Дружина Павліка розповіла, що діти артиста досі не прийшли провідати молодшого братика

Дружина Павліка розповіла, що діти артиста досі не прийшли провідати молодшого братика

instagram.com/viktorpavlik

Тим часом, сестра Каті прилетіла з Ізраїлю.

Дружина співака Віктора ПавлікаКатерина Реп'яхова – які нещодавно вперше показали обличчя спільного сина, поділилася, що діти артиста досі не прийшли провідати молодшого братика.

Про те, чи провідали Олександр та Христина маленького Михайлика, запитали у блогерки її підписники в Instagram. У відповідь, молода кохана зірки дала негативну відповідь та додала, що не знає, чому вони не приїхали.

© instagram.com/repyahovakate
instagram.com/repyahovakate

Зі свого боку, концертна директорка виконавця також наголосила, що її рідна сестра прилетіла навіть з Ізраїлю разом з маленькими дітьми.

© instagram.com/repyahovakate
instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, Катерина Павленко зізналася, що не спілкується з ріднею та чому зіпсувалися стосунки з мамою. У дитинстві у співачки та її мами були чудові стосунки.

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