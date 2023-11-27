Дружина Павліка розповіла, як її чоловік відмовляється боротися з серйозною недугою

Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова відверто розповіла про стан здоров'я чоловіка, який через вік мав серйозні проблеми з серцевим клапаном.

Так, у своєму фотоблогу Катерина вирішила розказати про те, як її чоловік відмовляється від операції на серці.

Зазначимо, влітку цього року стало відомо, що 57-річний артист має вроджену ваду серця. До того ж з віком один клапан припинив виконувати свої функції. Його потрібно змінювати на штучний. Тому після низки обстежень було заплановано операцію. Вона мала б відбутися восени цього року.

Віктор Павлік з дружиною / Фото: instagram.com/repyahovakate

Тож, уважні фани зіркової пари вирішили поцікавитися у Катерини, чи ще не зробили зірці операцію на серці. На що Реп'яхова відповіла, що чоловік ніяк не може наважитися на хірургічне втручання.

"Йому треба робити операцію на серці. Він відмовився. Не хоче ніяк", - поділилася дружина Павліка.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, Катерина Реп'яхова вперше детально розповіла про проблеми зі здоров'ям Віктора Павліка ще у серпні. Тоді вона запевнила, що вони хочуть ще дітей, тому операція обов'язково відбудеться.

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