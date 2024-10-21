Дружина Павліка шокувала, як їхній син серйозно травмувався на обстеженні: "Була істерика і переляк"

Катерина Реп'яхова вирішила поставити на паузу заняття з нейрокорекції.
Дружина українського співака Віктора Павліка розповіла, як їхній 3-річний син дістав сильну травму під час обстеження.
Блогерка Катерина Реп'яхова поділилася, що сталося це у вересні. Михасику тоді робили електроенцефалографію (ЕЕГ), яка, на жаль, не минула без неприємностей. Хлопчикові одягнули замалу шапку на проводи. За словами Реп'яхової, син тоді неабияк злякався, у нього була істерика.
"У вересні ми мали нічну ЕЕГ, де Михасик отримав сильну травму. Йому одягнули замалу шапку на проводки, так що вушка заверталися в інший бік. Було три спроби. Дуже сильна істерика і переляк", - шокувала Катерина.
Врешті, це призвело до того, що в Михасика сталося перенавантаження. Зокрема, у хлопчика чимало різних занять та обстежень. Тож, дружина Віктора Павліка вирішила поставити на паузу заняття з нейрокорекції, аби дати синові час для відпочинку.
"Ставимо нейро на паузу до травня. У нас стався перегруз за кількістю занять. Михась перегорає. Я поділилася цим з нашим нейропсихологом, яка пише нам корекційний план, і вона мене підтримала з цим рішенням", - поділилася блогерка.
Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп'яхова розповідала про власні проблеми зі здоров'ям. У блогерки стався рецидив хвороби, яка не мучила її вже понад п'ять років.
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