Дружина Павліка шокувала, як їхній син серйозно травмувався на обстеженні: "Була істерика і переляк"

Дружина українського співака Віктора Павліка розповіла, як їхній 3-річний син дістав сильну травму під час обстеження.

Блогерка Катерина Реп'яхова поділилася, що сталося це у вересні. Михасику тоді робили електроенцефалографію (ЕЕГ), яка, на жаль, не минула без неприємностей. Хлопчикові одягнули замалу шапку на проводи. За словами Реп'яхової, син тоді неабияк злякався, у нього була істерика.

"У вересні ми мали нічну ЕЕГ, де Михасик отримав сильну травму. Йому одягнули замалу шапку на проводки, так що вушка заверталися в інший бік. Було три спроби. Дуже сильна істерика і переляк", - шокувала Катерина.

Син Віктора Павліка / Фото: instagram.com/repyahovakate

Врешті, це призвело до того, що в Михасика сталося перенавантаження. Зокрема, у хлопчика чимало різних занять та обстежень. Тож, дружина Віктора Павліка вирішила поставити на паузу заняття з нейрокорекції, аби дати синові час для відпочинку.

"Ставимо нейро на паузу до травня. У нас стався перегруз за кількістю занять. Михась перегорає. Я поділилася цим з нашим нейропсихологом, яка пише нам корекційний план, і вона мене підтримала з цим рішенням", - поділилася блогерка.

Син Віктора Павліка на нейрокорекції / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп'яхова розповідала про власні проблеми зі здоров'ям. У блогерки стався рецидив хвороби, яка не мучила її вже понад п'ять років.

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