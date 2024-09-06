Дружина Павліка у сльозах розповіла про здоров'я сина й про що шкодує: "Не знаходжу собі місця"

Дружина співака Віктора Павліка – Катерина Реп'яхова – неочікувано показалася у сльозах і занепокоїла юзерів у Мережі.

Так, у своєму фотоблогу дружина артиста повідомила, що почувається дуже пригніченою через стан здоров'я 3-річного сина Михася. Оскільки хлопчик має затримку мовлення блогерка звертається до різних спеціалістів, щоб віднайти причину. Так, після зробленого нещодавнього генетичного аналізу Реп'яхова повідомляла, що лікарка виключила спадковий фактор.

Втім, дружина Павліка все ж вирішила відвідати декількох лікарів з результатом аналізу, щоб розшифрувати його й почути різні думки. Блогерка зазначила, що зверталася до професора з генетичного центру, де обстежується її 3-річний син, але через завантажений графік лікаря він не зміг прокоментувати результати. Це й стало причиною значного стресу для Катерини.

"Я не можу ніяк усвідомити результати генетичного тесту, хоча я і не знаю, що усвідомлювати. Я досі шокована через те, що професор відмовив у двох словах... Я не знаходжу собі місця. Мені дуже важко", - поділилася бізнесвумен.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

У повному розпачі Катерина розповіла, що записалася до ще одного лікаря в надії віднайти справжню істину. І зізналася, що шкодує про зроблений генетичний аналіз, який лише більше додає стресу.

"Сьогодні ввечері йду до іншого генетика. Може, мені хтось щось пояснить. Я пошкодувала, що зробила той аналіз. Генетика ще досить молода наука і там багато неточностей. Може станеться щось погане, а може ні. Але н*хріна мені знати, що може станеться щось погане? Навіщо мені тримати це в голові?!", - емоційно висловилася бізнесвумен.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно дружина шоумена Анатолія Анатоліча Юла вперше розповіла про затримку мовлення їхнього 3-річного сина й показала, як вони вирішують це.

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