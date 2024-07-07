Дружина Павліка сильно травмувала ногу в Ізраїлі та у сльозах шокувала наслідками: "Пекельний біль"

Дружина співака Віктора Павліка – бізнесвумен та блогерка Катерина Реп'яхова – розповіла про неприємний інцидент під час відпочинку.

Так, блогерка разом з сином Михасиком і мамою зараз перебувають у родичів в Ізраїлі. Втім, нещодавно щасливі пригоди перервалися сильною травмою великого пальця на нозі знаменитості. За словами обраниці співака, вона травмувалася на пляжі. Втім, стан значно погіршився після того, як того ж вечора 3-річний син ненароком впустив на вже й так набряклий палець важкий стілець. Згодом ситуація погіршилася й у Реп'яхової почала боліти нога. Тож, бізнесвумен перенесла всі робочі питання.

Катерина Реп’яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Все ніяк не можу прийти до тями. Мене нудить і паморочиться в голові. Вчора я відчула адреналін. У цей вечір, коли ми були на пляжі, я забила палець на нозі. Він набряк, але це було досить терпимо й я не зациклювалася на цьому. Вчора Міша бісився й впав зі стільця. Цей важкий стілець полетів мені на той палець. Це просто пекельний біль, ви б бачили, як я репетувала. Вчора у мене боліла нога до коліна. Дуже-дуже сильно. Сьогодні перенесла консультації", - розповіла Катерина.

Катерина Реп’яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно Ілона Гвоздьова також розповідала про свою хворобу та її симптоми. Зокрема, 35-річна артистка на деякий час вимушена ізолюватися від інших і пояснила чому.

Читайте також: