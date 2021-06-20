Дружина Павліка відповіла на закиди про те, що піариться на своїх пологах

Катерина записала відеозвернення.

Дружина співака Віктора Павліка, його концертна директорка Катерина Реп'яхова, яка поділилася враженнями від пологів, відповіла на повідомлення хейтерів.

Користувачі пишуть, що молода матуся піариться на народженні сина. Так, днями дівчина опублікувала у своєму Instagram допис, де розповіла, як розпочалися її пологи. У відповідь деякі юзери засипали її гнівними коментарями. Обраниця зірки не змовчала і висловилася у сторіз.

"Бачить Бог, я взагалі не хотіла публікувати допис про пологи, просто бачу відгук, наскільки у мене велика аудиторія, яким це важливо і цікаво. Я розумію, що я в своєму блозі повинна бути щира. Якщо у мене щось в житті відбувається, я не можу робити вигляд, що цього не відбувається. Коли я бачу деякі коментарі, я не можу сказати, що у мене опускаються руки, але я вкотре переконуюся, наскільки блог - величезна праця. Щоб всім догодити, кожен щось думає. Хтось написав, що заради піару написала пост. Люди, що з вами? Заради якого піару? Якби я хотіла, повірте, я б знайша на чому піаритися давно. Але я цього не роблю", – відповіла Катя.

instagram.com/repyahovakate

Реп’яхова також зауважила, що на неї підписалося 20 тисяч нових фоловерів. Зокрема, вони і цікавилися подробицями народження Михайлика. Також Катя звернулася до підписників, зазначивши, що у її блозі не місце пристрастям та бруду.

Нагадаємо, днями дружина Віктора Павліка потайки виписалася з пологового. Катерина зізналася, що зараз хоче спокою.

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