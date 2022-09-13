Дружина Павліка відповіла на закиди щодо віку співака: "Щоб всіх дідів так любили молоді дівчата"

Співак Віктор Павлік старший за свою дружину Катерину Репяхову на 28 років. Така різниці у віці не завадила парі збудувати щасливу родину та народити сина Михаїла.

Проте у коментарях під постами в Instagram Катерина отримує багато хейту щодо свого віку та віку чоловіка. На один з таких негативних коментарів блогерка вирішила відповісти у своїх сторіз.

"Сьогодні вранці прочитала прекрасний коментар щодо свого чоловіка", - розповіла Катерина.

Сторіз Катерини Репяхової / Фото: instagram.com/repyahovakate

Одна з підписниць під спільним відео подружжя назвала Віктора Павліка "дідом".

У відповідь на закиди жінки Репяхова поділилася добіркою відео з власного архіву, на яких співак активно проводить час з родиною, катається на лижах, займається спортом та збирає повні зали дівчат на своїх концертах.

"Бажаю, щоб всіх дідів так любили молоді дівчата", - написала Репяхова.

Сторіз Катерини Репяхової / Фото: instagram.com/repyahovakate

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