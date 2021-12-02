Дружина Павліка відповіла, що буде, якщо співак знову вживатиме алкоголь та кине її

Катерина Реп'яхова поспілкувалася з підписниками свого фотоблогу.

Четверта дружина українського співака Віктора Павліка – Катерина Реп'яхова – поспілкувалася зі своїми підписниками.

Так, концертна директорка виконавця відповіла на запитання допитливих юзерів, що б сталося, якби зірка знову почав вживати алкоголь та кинув її з дитиною. Таким чином користувач натякнув, що саме так він вчинив зі своєю колишньою дружиною Ларисою Созаєвою. У сторіз блогерка зазначила, що запити і піти може будь-який чоловік. Втім, Каті головне, що у неї є вона.

"У моєму житті не наявність чоловіка визначає щастя. Запити і піти може і ВП (Віктор Павлік – Ред.), і Коля, і Петя. Головне, що у мене є я і те, як я проходжу труднощі. А вони є абсолютно у кожної людини", – зазначила Катя.

Катерина Реп'яхова і Віктор Павлік / instagram.com/repyahovakate

Також Реп'яхова відповіла на закид, що "бумеранг ніхто не скасовував". Обраниця виконавця заявила, що люди не мають права засуджувати її коханого.

"А що стосується бумеранга, не зовсім розумію, до чого тут він. Віктор прожив довге життя - 56 років. І так сталося, що коли він зустрічав наступних дружин, був одружений на попередніх. Це його життя, його історія, його доля. І ніхто не має права засуджувати, правильно він живе чи ні", - відповіла вона і додала, що набагато гірше лізти з порадами та оцінками туди, де нічого не знаєш.

Катерина Реп'яхова і Віктор Павлік / instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, раніше дружина співака розповіла, що коли вони зустрілися, у Павліка були великі проблеми з алкоголем. Реп'яхова не вважає, що цього потрібно соромитися, оскільки Віктор Павлік поборов свою залежність, у нього нове життя і артист тепер взагалі не вживає алкоголь.

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